В Киеве вводится строгий карантин с 20 марта 2021

В Киеве с 20 марта вводят "красную" зону карантина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве с субботы, 20 марта 2021 года, вводится строгий карантин, объявил мэр города Виталий Кличко в своём Facebook.

Из-за включения столицы Украины в "красную" зону по динамики заражений коронавирусом.

В городе будут временно закрыты музеи и кинотеатры, а в торгово-развлекательных центрах будут работать только аптеки, продуктовые магазины, зоомагазины и магазины бытовой химии.

Заведения общепита будут работать только для заказов на вынос и на доставку.

В Киеве также временно будет запрещено проведение массовых мероприятий. Зрители не будут допускаться на спортивные мероприятия.