Песков: Байден показал, что не планирует налаживать отношения с Россией

Дмитрий Песков считает, что Джо Байден не планирует налаживать отношения с Россией
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал высказывания действующего главы США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.
- Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США, — приводит слова Пескова ТАСС.
По мнению пресс-секретаря, Байден показал, что не планирует налаживать отношения с Россией. При дальнейшем взаимодействии с Вашингтоном Москва будет опираться именно на этот вывод.
- Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого, — подытожил Песков.
Напомним, действующий президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC назвал главу России Владимира Путина "убийцей". Кроме того, американский лидер заявил, что Москва ответит за вмешательство в американские выборы.