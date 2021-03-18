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Политика18 марта 2021 13:20

Песков: Байден показал, что не планирует налаживать отношения с Россией

При переговорах с Вашингтоном Москва будет опираться именно на этот вывод
Антон Беспамятных
Комментарии (19)Комментарии (19)

Дмитрий Песков считает, что Джо Байден не планирует налаживать отношения с Россией

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал высказывания действующего главы США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

- Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США, — приводит слова Пескова ТАСС.

По мнению пресс-секретаря, Байден показал, что не планирует налаживать отношения с Россией. При дальнейшем взаимодействии с Вашингтоном Москва будет опираться именно на этот вывод.

- Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого, — подытожил Песков.

Напомним, действующий президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC назвал главу России Владимира Путина "убийцей". Кроме того, американский лидер заявил, что Москва ответит за вмешательство в американские выборы.