Губернатор Василий Орлов: «Семь школ и детсадов Приамурья стали федеральными площадками по внедрению новейших научных разработок»

Статус федеральных инновационных площадок получили семь школ и детских садов Амурской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статус федеральных инновационных площадок получили семь школ и детских садов Амурской области. Образовательные учреждения Благовещенска, Райчихинска и Тындинского района стали победителями общероссийского конкурса Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Для каждой школы и детского сада будет разработан индивидуальный план развития, реализовать который помогут ведущие эксперты в сфере образования.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, для региона очень важно предоставить детям возможность как можно раньше проявить свои таланты и получить качественное образование.

- Семь школ и детских садов Приамурья признаны федеральными инновационными площадками по внедрению новейших научных разработок. Для региона это очень значимое достижение, - подчеркнул Василий Орлов. - В Амурской области реализуются крупнейшие промышленные проекты, которые в будущем потребуют высококвалифицированных специалистов, в том числе в газовой и космической сферах. Наша первоочередная задача – сделать все, чтобы у детей как можно раньше появлялась возможность развить свои таланты, самореализоваться и получить знания, которые в итоге сделают их востребованными специалистами, а регион обеспечат квалифицированными кадрами.

Всего в конкурсе Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования приняли участие 1121 организаций школьного, дошкольного, общего и дополнительного образования из 81 региона России. Образовательные учреждения подавали заявки по трем направлениям: научно-методические основы воспитания обучающихся в условиях общеобразовательной организации, научно-методические основы дошкольного воспитания и профилактика агрессивного поведения в образовательной среде.

По итогам отбора статус федеральных инновационных площадок получили 525 учебных организаций: 390 городских и 135 сельских. В Амурской области образовательный эксперимент начнется в лицее №6, Алексеевской гимназии, школе №26 и детском саде №3 «Надежда» Благовещенска, в детских садах «Родничок» и «Юкталинка» (поселки Дипкун и п. Юктали Тындинского района) и в школе №1 города Райчихинск.

- Все наши разработки будут реализовываться на местах – они должны быть применимы для каждого образовательного учреждения, - отметила и. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре. - Более того, для нас важно слышать мнение специалистов и экспертов из каждого уголка нашей страны. Именно для этого мы систематизируем и разворачиваем такую сеть инновационных площадок.