Сенатор Рязанский усомнился в актуальности идеи ввести должность омбудсмена по правам пенсионеров

В России хотят учредить должность омбудсмена по правам пенсионеров Фото: Герман ВОЛКОВ

Предложения создать должность уполномоченного по правам пенсионеров уже выдвигались и ранее. Однако пока ни одно из них поддержано не было. Так прокомментировал свежую инициативу о создании нового правового института первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Такие предложения были, их рассматривали, но они ни к чему не приводили. У нас есть уполномоченный по правам человека, и я думаю, что этого вполне достаточно», — цитирует сенатора RT.

Валерий Рязанский добавил, что он не единственный, кто придерживается такого мнения, поэтому вряд ли инициатива будет поддержана.

Напомним, ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил учредить должность федерального уполномоченного по правам пенсионеров в России. Он отметил, что людям пожилого возраста бывает сложно отстаивать свои права, а ведение нового правового института может облегчить им жизнь, передает телеканал «360».