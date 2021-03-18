В Евросоюзе заявили об отсутствии оснований для санкций против бизнесменов из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Европейского союза нет достаточного количестве оснований для введения санкций в отношении крупных предпринимателей из России. Об этом в четверг, 18 марта, заявил высокопоставленный представитель Евросоюза в ходе беседы с журналистами в Брюсселе.

- Санкции должны быть основаны на доказательствах, доказательствах существенных, поскольку есть закон и суд. Политическая цель санкций - изменить поведение. Когда-нибудь в черном списке могут оказаться олигархи, но не за то, что они являются олигархами, а за какие-то конкретные действия, - отметил он.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера американское Министерство торговли решило расширить экспортные ограничения в отношении России. Новые торговые санкции против России со стороны США коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, например, в сфере авиации и космоса. Кроме того, Штаты внесли РФ в список государств, с которыми полностью запрещён экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.