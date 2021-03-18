Песков бойцам полка Кадырова: Надо обращаться не к Путину, а в суд

Ранее бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова обратились к Путину из-за публикаций «Новой газеты» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бойцам полка имени Ахмата Кадырова следует с претензиями к "Новой газете" обратиться в суд, а не к президенту России Владимиру Путину, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня, 18 марта, как сообщал сайт KP.ru, бойцы полка Кадырова опубликовали в Instagram обращение к Путину с просьбой обратить внимание на "информационную войну", развёрнутую против них.

Песков отметил, что их обращение было не по адресу, и напомнил, что в юридической практике не существует понятия "информационная война", а газеты имеют право публиковать материалы критического характера.

- Но существуют такие понятия как клевета, и оперировать нужно такими понятиями. Кроме того, существуют возможности судебного опротестования информации, которая публикуется в СМИ. И здесь, конечно, нужно в случае необходимости задействовать юридические процедуры, - уточнил глава пресс-службы российского президента.

Дмитрий Песков также добавил, что безопасность журналистов должна быть непререкаемой.