Саакашвили считает депутатов Европарламента и экс-посла США "аморальными идиотами"

Михаил Саакашвили назвал евродепутатов и бывшего посла США "аморальными идиотами" Фото: Иван ВИСЛОВ

Экс-президент Грузии, глава украинского исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили назвал "аморальными идиотами" бывшего посла США Яна Келли и депутатов Европарламента за совет не вмешиваться в грузинскую политику.

- Все те, кто говорит, что Саакашвили нужно отстранить от власти и влияния, являются аморальными идиотами, — заявил он, комментируя советы экс-посла и евродепутатов по просьбе журналистов "ТВ Пирвели".

Михаил Саакашвили подчеркнул, что его совершенно не волнует чужое мнение по данному вопросу.

Ранее бывший президент Грузии отметился еще одним резким высказыванием. Саакашвили заявил, что у Украины перед иностранными инвесторами уже сложилась репутация "государства-кидалова". Бывший грузинский лидер добавил, что одна из главных проблем желающих инвестировать заключается в том, что их в стране "обирают до нитки". Саакашвили добавил, что инвесторам очень повезет, если они возместят хотя бы часть вложенных средств.