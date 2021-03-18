«Яндекс» рассказал, как беспилотные автомобили справляются в зимних условиях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первые беспилотные автомобили «Яндекса» появились на дорогах в 2017 году, с тех пор проехав более десяти миллионов километров. В основном тестировали беспилотные авто на дорогах Москвы. Несмотря на обильные снегопады и гололед этой зимой, беспилотные автомобили продолжали выезжать на улицы. «Яндекс» рассказал, как они справляются в зимних условиях.

Отмечается, что зимний пробег беспилотных автомобилей составляет уже несколько миллионов километров.

В первую очередь, данные о том, что окружает автомобиль, собирают датчики, в том числе лидары. Последние испускают лучи, отражающиеся от объектов. Таким образом создается лидарное облако — совокупность точек с известными координатами, и авто может спокойно ориентироваться в пространстве. Когда идёт снег, часть лучей может отражаться от снежинок.

С густым паром, который может восприниматься как физическое препятствие, беспилотные автомобили справляются с помощью нейросети, которая научилась распознавать пар и отфильтровывают его. Чтобы нейросети могли уверенно различать, где завеса пара, а где настоящий объект, их обучают на записях, сделанных во время поездок зимой.

- Чтобы ездить безопасно, нужно уметь адаптироваться под разное покрытие. Мы научили систему беспилотного управления определять коэффициент трения и учитывать его при планировании действий. Беспилотники умеют оценивать доступное ускорение и длину тормозного пути, решать, следует ли перестраиваться в другой ряд, - говорится в сообщении экспертов.

«Яндекс» отмечает, что намерен создать универсальную технологию, которая способна безопасно и эффективно управлять автомобилем в разных городах и государствах. Именно для этого специалисты постоянно проводят тесты беспилотников в сложной погодной и дорожной обстановке.