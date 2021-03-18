Президент Ассоциации российских банков спрогнозировал снижение ставок по кредитам Фото: Shutterstock

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян предрек снижение ставок по банковским кредитам. По его мнению, таким образом кредитные учреждения будут бороться за клиента.

Сегодня на рынке очень высокая конкуренция и только хорошие условия могут привлечь людей.

Он отметил, что последние годы показывают новый тренд. Банки стали акцентировать внимание на более комфортных условиях обслуживания и гарантиях безопасности клиента.

- Банки начнут уменьшать свои комиссии, станут более сдержанными со ставками по кредитам. Думаю, они будут сразу предлагать дешевый конкурентный продукт, а не делать скидки на тройную цену, - отметил в беседе с NEWS.ru Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков.

Он также подчеркнул, что пандемия все больше переводит жизнь людей в виртуальную плоскость. Банки очень стремительно подстраиваются по данные условия. Если раньше в банк шли только за кредитом, то сегодня экосистемы кредитных учреждений позволяют уладить практически любой вопрос.

- Некоторые наши коллеги увлеклись до такой степени, что создали экосистемы, в которых уже и хлеб можно купить, и такси заказать. Банкинг должен все-таки заниматься банкингом, - заключил Тосунян.