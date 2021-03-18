В Афганистане девять человек погибли при крушении вертолёта спецназа

При крушении вертолета в Афганистане погибли девять человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вертолёт афганского спецназа потерпел крушение в провинции Вардак в центральной части Афганистана.

При инциденте погибли девять человек, находившиеся на борту, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

- К сожалению, вертолет Ми-17... разбился прошлой ночью в округе Бехсуд в провинции Вардак. В результате инцидента погибли девять представителей сил безопасности. Министерство обороны расследует причину крушения, - сказано в заявлении Министерства обороны Афганистана.

Житель округа Бехсуд сообщил в разговоре с агентством РИА Новости, что ночью боевики, лояльные командиру ополченцев Алипуру, сбили вертолёт спецназа.