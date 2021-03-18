Захарова завила, что США не смогут "ехать на антироссийской истерике"

Мария Захарова призвала США перестать "ехать на антироссийской истерике" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксплуатируя антироссийскую повестку американские власти сами завели себя в тупик, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Они, эксплуатируя антироссийскую риторику, сами себя завели во внутриполитический тупик. Нужны, наверное, новые сюжеты, наверное, новая повестка нужна. Потому что на этой антироссийской истерике больше ехать некуда, они уже приехали, — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее президент США Джо Байден в эфире американского телеканала ABC позволил себе ряд нелицеприятных высказываний в адрес российского лидера Владимира Путина и России. Он назвал президента РФ "убийцей" и заявил, что Кремль ответит за вмешательство в американские выборы.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась объяснить высказывание американского президента Джо Байдена о Владимире Путине и не пояснила, была ли формулировка американского лидера "метафорой".