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Политика18 марта 2021 14:00

Захарова завила, что США не смогут "ехать на антироссийской истерике"

Официальный представитель МИД РФ предложила американским властям придумать новую повестку
Антон Беспамятных
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Мария Захарова призвала США перестать "ехать на антироссийской истерике"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксплуатируя антироссийскую повестку американские власти сами завели себя в тупик, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Они, эксплуатируя антироссийскую риторику, сами себя завели во внутриполитический тупик. Нужны, наверное, новые сюжеты, наверное, новая повестка нужна. Потому что на этой антироссийской истерике больше ехать некуда, они уже приехали, — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее президент США Джо Байден в эфире американского телеканала ABC позволил себе ряд нелицеприятных высказываний в адрес российского лидера Владимира Путина и России. Он назвал президента РФ "убийцей" и заявил, что Кремль ответит за вмешательство в американские выборы.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась объяснить высказывание американского президента Джо Байдена о Владимире Путине и не пояснила, была ли формулировка американского лидера "метафорой".