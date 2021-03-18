МИД: приглашения российского посла в США на консультации в Москву новейшая история не помнит Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приглашения российского посла в Соединенных Штатах на консультации в Москву новейшая история не помнит. Об этом в четверг, 18 марта, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе беседы с журналистами.

- Так, чтобы это было связано с двусторонними отношениями, а на самом деле - с тупиком в двусторонних отношениях, которые в этот тупик завел Вашингтон, по такому сюжету мы такого не припомним, — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова отметила, что Москва хотела бы услышать разъяснения относительно высказываний американского президента Джо Байдена в отношении президента России Владимира Путина.

Как сообщал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил сегодня, что российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в российскую столицу для консультаций и ревизии отношений с Соединенными Штатами.