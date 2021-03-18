Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной возвращения в состав России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил жителей Крыма с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией. Об этом глава государства сказал во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая прошла по видеосвязи в четверг, 18 марта.

- Очень рад всех вас приветствовать и, конечно, хочу поздравить вас седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Это праздник для всех нас, для всего нашего государства, для всей большой, огромной России, - подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер также отметил, что дата воссоединения Крыма и Севастополя с Россией без преувеличения является исторической.

В Крыму и Севастополе сегодня начался день празднования возвращения в состав Российской Федерации - торжества отмечаются уже в седьмой раз. Крым стал регионом России в 2014 году по итогам референдума: за воссоединение с РФ высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента избирателей Севастополя.