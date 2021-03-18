Путин заявил, что работа по развитию Крыма идет постоянно и системно

Владимир Путин оценил работу по развитию Крыма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с жителями Крыма и Севастополя дал оценку работе по развитию полуострова.

- Работа идет постоянно, системно и по всем ключевым направлениям. Но и сделать еще больше, конечно, нам всем еще предстоит, — сказал российский лидер.

Он добавил, что значительные денежные средства вкладываются в экономику, социальную сферу и транспортную инфраструктуру Крыма. Кроме того, большая работа проделывается по сохранению историко-культурного наследия.

- Вы сами хорошо знаете, сколько всего еще нужно построить, отреставрировать, привести в порядок, сколько проблем накопилось за предыдущие десятилетия, — приводит слова Путина РИА Новости.

Ранее появилась информация, что 18 марта Владимир Путин даст старт работе Бештерек-Зуйского водозабора, который будет снабжать артезианской водой из подземных скважин столицу Крыма.