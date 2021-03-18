Тихановская предложила «общенациональное» голосование в сети Фото: REUTERS

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о начале «общенационального» онлайн-голосования о переговорах между властями и оппозицией при международном посредничестве. Об этом она заявила в четверг, 18 марта, в видеообращении.

- В стране кризис, и разрешить его мы можем только мирным путем через переговоры при международном посредничестве. Это онлайн-голосование мы запускаем не вместо протестов на улице, а вместе с ними. Противники власти выбирают не оружие, а ненасильственный протест и честный голос, - объявила Светлана Тихановская.

Экс-кандидат в президенты отметила, что оппозиция Белоруссия запускает это голосование, чтобы провести переговоры с представителями официальной власти, которые «готовы думать о будущем и принимать зрелые решения».

Светлана Тихановская также выразила уверенность в том, что голоса белорусов помогут добиться «решительных шагов со стороны международных структур - ОБСЕ и ООН».

- Перед 25 марта мы вместе с Координационным советом ByPol, фондами солидарности и другими демократическими силами запускаем большое голосование, - добавила бывший кандидат в президенты республики.

Напомним, прошлым летом после выборов президента Белоруссии, победу на которых одержал Александр Лукашенко, в республике начались массовые акции протеста. Недовольные результатами голосования сторонники оппозиции во главе с Тихановской потребовали проведения новых выборов.