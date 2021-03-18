Альфа-банк готов заплатить 1 миллион рублей за информацию о телефонных мошенниках

Руководство Альфа-банка пообещало выплатить 1 миллион рублей за данные, по которым станет возможно раскрыть мошеннические колл-центры или найти самих преступников.

- Альфа-банк запустил программу вознаграждения за информацию, которая поможет полиции найти телефонных самозванцев. Если сообщение клиента поможет раскрыть мошеннический кол-центр или поймать работающих там преступников, банк выплатит ему награду в 1 млн рублей, - сообщается в заявлении пресс-службы организации.

В сообщении кредитной организации также отмечается, что сотрудникам банка можно передать запись разговора с мошенниками или назвать номер, с которого они звонили.