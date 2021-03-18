Путин: США придется считаться с Россией Фото: REUTERS

Соединенным Штатам придется считаться с Россией. Об этом в четверг, 18 марта, заявил российский президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что США - единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие причем против неядерного государства - Японии. При этом никакого смысла в подобных действиях не было: по словам президента России, это было прямое истребление гражданского населения.

- США в целом настроены иметь с нами отношения только по тем вопросам, которые представляют интересы. Мы, хоть они думают, что они такие как мы - мы другие люди. Но мы умеем отстаивать собственные интересы, и будем работать в тех вопросах и областях, которые выгодны нам. И им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Им придется с этим считаться, - подчеркнул Владимир Путин.

При этом президент отметил, что Россия, учитывая свои интересы, продолжит и дальше развивать отношения со всеми странами мира, включая США.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ответ на вчерашнее заявление президента США Джозефа Байдена российский президент Владимир Путин сказал: «Кто обзывается, сам так называется», и пожелал американского лидеру здоровья. Глава РФ отметил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей, Россия будет опираться на них.