Безработные выпускники вузов России получат поддержку

Безработных выпускников российских вузов поддержат денежными выплатами Фото: Влад КОМЯКОВ

Выпускники вузов и ссузов до 23 лет, которые испытывают трудности с поиском работы, получат дополнительные меры поддержки, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" в Государственной думе Андрей Исаев. Поправка об этом будет подготовлена ко второму чтению проекта о занятости.

- Мы это предполагали в первоначальной редакции законопроекта сами, но отложили именно до второго чтения, поскольку именно в этом случае потребовалось бы изменение бюджетных обязательств, — приводит слова Исаева РИА Новости.

Ко второму чтению такое предложение высказали регионы, поэтому оно будет предложено в качестве поправки.

Кроме того, Исаев назвал интересным предложение оказывать материальную поддержку выпускникам, отработавшим 26 недель по направлению службы занятости. Он отметил, что это предложение затратное и нуждается в расчете.

Ранее в Госдуме предложили приравнять стипендии к МРОТ. По задумке депутатов КПРФ, для студентов колледжей выплата должна составлять не менее 60% от МРОТ, для учеников вузов — не менее 80%. Однако кабмин инициативу не поддержал.