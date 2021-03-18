Липецкая область лидирует в строительстве индивидуального жилья

Губернатор Игорь Артамонов: У Липецкой области очень большие задачи по реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Фото: lipetskmedia.ru

В экономической зоне «Липецк» уже в этом году планируется начало строительства предприятия по производству домокомплектов. По словам главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова такой завод поможет реализовать мечты многих липчан о собственном частном доме. На этом предприятии станут производиться коттеджные конструкции, которые в дальнейшем всего за несколько дней будут превращаться в индивидуальный дом площадью в 100 кв. м. Сборкой займется бригада из четырех человек на месте стройки. Около месяца потребуется для подключения к дому энергоснабжения и чистовую отделку. - По нашим оценкам ориентировочная стоимость такого жилья не превысит тридцати тысяч рублей за квадратный метр, - делает свой прогноз губернатор Игорь Артамонов.

Сельские индивидуальные дома в окружении современной коммунальной и социальной инфраструктурой по уровню комфорта ничем не уступающих городскому жилью уже строятся в Липецкой области. Так в пригороде областного центра реализуются два проекта индивидуального жилищного строительства: комплекс «Романово Сити» и посёлок Радужный в районе Жёлтых Песков. Местные власти решили вопрос подведения инженерных сетей, а также строительства детских, спортивных, культурных, образовательных и медицинских учреждений. Однако темп строительства коттеджей не устраивает местную власть. Завод домокомплектов значительно ускорит данный процесс.

– У Липецкой области очень большие задачи по реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Последние два года показали, что в регионе достаточно уверенно их решают. Но мы не можем останавливаться на достигнутом и будем выполнять масштабные планы качественного улучшения жилищных условий липчан. В том числе по возведению комфортного индивидуального жилья, – определил ближайшие задачи в этой сфере Игорь Артамонов.