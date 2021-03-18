Крымские силачи подарили Путину футболку Фото: REUTERS

Крымские силачи в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в четверг, 18 марта, подарили главе государства футболку.

На глазах президента самый сильный человек России Михаил Шивляков и сильнейший атлет России Пётр Мартыненко установили новый рекорд, подняв снаряд весом в 900 килограммов.

- Поздравляю вас с нашим общим праздником. Ровно год назад вы поддержали мой проект создания всемирной богатырской лиги «Сильнейшая нация мира», мы очень вам за это благодарны. Прямо сейчас на ваших глазах самый сильный человек России и сильнейший атлет России попытаются установить рекорд. Вес снаряда 900 килограммов, - объявил в ходе встречи президент организации «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

Он напомнил также, что позавчера, несмотря на тяжелую травму, крымский атлет Джамшид Исматиллаев смог установить рекорд России по буксировке военной техники, сдвинув с места на 1 метр 12 сантиметров самолет-амфибию БЕ-12.

Президент поздравил силачей с новым рекордом, заявив, что в России будет еще больше богатырей. Владимир Путин пожелал спортсменам успехов и будущих достижений.

После этого крымские силачи и атлеты подарили Владимиру Путину фирменную футболку проекта «Сильнейшая нация мира». Президент поблагодарил за подарок и отметил, что футболка, вероятно, «будет великовата».