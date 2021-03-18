Путин: сознание истеблишмента США связано с геноцидом местного населения

Владимир Путин заявил, что сознание правящего класса США тесно связано с геноцидом местного населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что сознание истеблишмента США складывалось в непростых условиях и связано с геноцидом местного населения.

Путин подчеркнул, что не имеет ввиду американский народ в целом, где, по его мнению, много очень честных и порядочных людей, которые выступают за мирные отношения с Россией.

- Но что касается американского истеблишмента, руководящего, правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях, — заявил Путин на встрече с населением Крыма и Севастополя по видеосвязи.

Он напомнил, что европейцы осваивали американский континент путем истребления местного населения и геноцидом индейских племен. После этого последовал жестокий период рабовладения.

Ранее Владимир Путин ответил на интервью Джо Байдена, в котором американский лидер назвал президента России "убийцей". Он вспомнил детскую фразу "кто как обзывается, тот сам так называется", после чего пожелал президенту США здоровья.Также Владимир Путин заявил, что США придется считаться с Россией. Он подчеркнул, что РФ умеет отстаивать свои интересы и будет работать в тех вопросах, которые выгодны ей.