Путин поручил отремонтировать студенческие общежития и кампусы. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил отремонтировать студенческие общежития и кампусы, сообщает пресс-служба Кремля.

Правительство должно реализовать программу до 1 июля 2021 года

"Правительству РФ обеспечить в 2021-2030 годах реализацию мероприятий по строительству, капитальному ремонту и реконструкции общежитий федеральных государственных образовательных организаций высшего образования", - следует из опубликованных в четверг на сайте Кремля поручений главы государства по итогам встречи с учащимися вузов.

Глава государства также распорядился представить до 1 августа 2021 года доклад о помощи в трудоустройстве граждан с высшим образованием. Он отметил, что необходимо продолжать начатую в 2020 году работу в этой области. Путин также отметил необходимость создания и и реализацию программы, направленную на поддержку студенческих научных объединений. Президент установил срок выполнения этого поручения до 1 июня 2021 года.