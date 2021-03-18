Не все тесты показывают антитела к COVID-19 после "ЭпиВакКороны"

После вакцинации "ЭпиВакКороной" не все тесты показывают иммунитет к COVID-19 Фото: Алиса ТИТКО

После вакцинации российским препаратом "ЭпиВакКорона" необходимо учитывать особенности иммунного ответа, не все тесты могут показать положительный результат, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

- Во-первых, в данном случае должна происходить стимуляция преимущественно Т-хелперных клеток, несущих маркер CD4+, а не CD8+ Т-цитотоксических лимфоцитов. Кроме того, стимуляция в данном случае должна идти по Тh-2 зависимому пути (ведущему к появлению защитных антител), и таким образом, маркером активации Т-лимфоцитов будет являться не гамма-интерферон (определение его уровня ничего не покажет), а интерлейкин-4, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

В ведомстве добавили, что иммунитет, возникающий после вакцинации, отличается от того, который появляется после болезни. "ЭпиВакКорона" нацелена на формирование антител, которые связывают ряд районов поверхностного белка коронавирусной инфекции и мешают вирусу проникнуть в клетку.

Ранее в России впервые стали проводить количественные тесты на COVID-19 за 35 минут. Авторы разработки сообщили, что их тест определяет не только наличие самой болезни в организме, но вирусную нагрузку.