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В мире18 марта 2021 16:01

Украина готовится к войне «всех против всех»

Арестович заявил, что у Киева есть конфликты и вне Донбасса
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)

Украина готовится к войне «всех против всех».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, что Украина находится "на переломе геополитических плит, на переломе эпох", и ей предстоит участие во многих вооруженных конфликтах.

"Мне кажется, мир пришел в движение, и мы будем иметь дело с войной всех против всех, в серых зонах, по крайней мере, до 2035 года", — сказал Арестович в интервью телеканалу "Украина 24".

Он подчеркнул, что у Киева есть конфликты и вне Донбасса.

Напомним, что военные действия на востоке Украины продолжаются около 7 лет. Перемирие много раз обсуждалось на встречах контактной группы в Минске, но каждый раз было нарушено.

В феврале 2021 года произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР. В Донецке и Луганске считают, что Киев способен стянуть к линии соприкосновения новые силы.

Украинский кризис