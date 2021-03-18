Украина готовится к войне «всех против всех». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, что Украина находится "на переломе геополитических плит, на переломе эпох", и ей предстоит участие во многих вооруженных конфликтах.

"Мне кажется, мир пришел в движение, и мы будем иметь дело с войной всех против всех, в серых зонах, по крайней мере, до 2035 года", — сказал Арестович в интервью телеканалу "Украина 24".

Он подчеркнул, что у Киева есть конфликты и вне Донбасса.

Напомним, что военные действия на востоке Украины продолжаются около 7 лет. Перемирие много раз обсуждалось на встречах контактной группы в Минске, но каждый раз было нарушено.

В феврале 2021 года произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР. В Донецке и Луганске считают, что Киев способен стянуть к линии соприкосновения новые силы.