Путин: власти сделают все для обеспечения безопасности в Крыму Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что власти страны предпримут все возможные меры для обеспечения стабильности и безопасности в Крыму. Об этом глава государства заявил во время телемоста о строительстве и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в Крыму и Севастополе.

Президент отметил, что власти страны будут развивать инфраструктуру, поддерживать местные предприятия и создавать условия для привлечения инвестиций.

- Хочу подчеркнуть: мы делаем и сделаем все для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры. Мы будет поддерживать промышленные и аграрные предприятия, малый и средний бизнес, туризм, создавать условия для притока инвестиций, - отметил Владимир Путин.

Как сообщал сайт kp.ru, по словам вице-премьера Хуснуллина, власти России намерены до 2024 года увеличить подачу воды в Крым в два раза – до 300 тысяч кубов в сутки.