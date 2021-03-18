Зеленский: Украина пока не получила от ЕС серьезной поддержки в поставках вакцин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев пока что не получил от Европейского союза серьезной поддержки в поставках вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом политик сказал в четверг, 18 марта, в ходе своего выступления на брифинге.

- Киев пока не получил от Евросоюза серьезной поддержки в поставках вакцин, но претензий по этому поводу у нас нет, - заявил Владимир Зеленский.

Он отметила также, что Украина ожидает поставку первой партии китайской вакцины против коронавирусной инфекции в конце марта текущего года. Зеленский добавил, что не видит оснований для уменьшения масштабов вакцинации препаратом AstraZeneca на территории Украины.

Как сообщал сайт kp.ru, применение вакцины AstraZeneca приостановили Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Исландия, Италия и еще несколько европейских стран из-за смерти двух привившихся в Дании и трех случаев выявления тромбов у норвежских медиков. Один из медицинских работников в Норвегии, привитый данным препаратом, скончался.