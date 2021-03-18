Аналитик предсказал укрепление рубля после заседания Банка России

Аналитик рассказал, что будет с рублем после заседания Банка России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Итоги заседания Банка России могут способствовать укреплению рубля в среднесрочной перспективе. Такой прогноз сделал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. При этом мировая ситуация на валютном рынке не позволит отечественной валюте существенно вырасти, добавил он.

«Считаем, что итоги заседания Банка России в эту пятницу способны поддержать рубль в среднесрочной перспективе. Однако общий фон на мировых рынках и геополитические риски не позволят рублю значимо укрепиться с текущих уровней. Ожидаем, что до конца марта рубль будет колебаться в диапазоне 73-76 к доллару и 87-90 к евро», - цитирует эксперта «Российская газета».

При этом специалист добавил, что в долгосрочном периоде курс рубля по отношению к доллару будет зависеть от уровня инфляции в России и уровня инфляции в США. Поддержку рублю также может оказать пандемия, т.к. иностранная валюта остается не очень востребованной, добавил аналитик.

Напомним, ранее Центробанк объявил официальный курс валют на пятницу. 19 марта курс доллара от ЦБ составит 73,6 рубля, а курс евро - 88,1 рубля, передает «Свободная пресса».