Путин: вопрос с водой в Крыму будет решен

Президент отметил, что угрозу энергодефицита на полуострове удалось снять. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 марта 2021 года, на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя заявил, что в скором времени решится и вопрос с водой на полуострове.

"Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе и с водой [водоснабжением региона]", - сказал глава государства.

При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом заверил, что острый дефицит водного ресурса, возникший из-за неблагоприятных погодных условий, на полуострове снят.

Путин в четверг принял участие в телемосте о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в Республике Крым и Севастополе.