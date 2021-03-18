Путин рассказал об организации летнего отпускного сезона в 2021 году

Владимир Путин рассказал, как будет организован летний отпускной сезон в 2021 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летний отпускной сезон будет организован в период, комфортный для детей, но с учетом требований санитарных врачей, сообщил президент России Владимир Путин.

- Нельзя нам считать, что все закончилось. Посмотрите, мир так взаимосвязан, границы на самом деле, хоть и формально считаются закрытыми, все-таки передвижение людей сдерживать не могут, да и не должны, наверное. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов, — приводит слова Путина РИА Новости.

Сезон для детского отдыха будет организован в тот каникулярный период, который наиболее оптимален для оздоровления молодежи, добавил российский лидер.

Он пообещал жителям Крыма и Севастополя, что при организации детского отдыха будут использованы возможности и красоты полуострова.

В начале марта опрос показал, что россияне уже начали планировать летний отдых. 51% респондентов планирует провести отпуск в России. При этом 21% пока не выбрали место, 20% проведут его дома или на даче, а на курорты Крыма и Краснодарского края планируют поехать 10% опрошенных.