Захарова: никаких свидетельств о вмешательстве России в дела США нет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нет никаких свидетельств о якобы имевшем место вмешательстве госструктур России в политические процессы в США, в том числе в выборы американского президента в минувшем году. Обвинения России в этом являются абсурдными, заявила в ходе брифинга в четверг, 18 марта, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Американская администрация не перестает удивлять заявлениями. Речь идет и об абсурдных обвинениях во вмешательстве в выборах. Мы рассматриваем это как информационный вброс. Мы вынуждены напомнить очевидный факт - никаких свидетельств вмешательства РФ в дела США нет. Чего не скажешь об американских действиях по всему миру, - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ответ на вчерашнее заявление президента США Джозефа Байдена российский президент Владимир Путин сказал: «Кто обзывается, сам так называется», и пожелал американского лидеру здоровья. Президент России подчеркнул также, что США придется считаться с Россией, поскольку РФ продолжит и дальше отстаивать свои интересы.