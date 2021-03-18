Испания законодательно разрешила эвтаназию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании окончательно одобрил законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в королевстве.

За введение законопроекта Испанской социалистической рабочей партией проголосовали 202 из 350 депутатов, передает ТАСС.

По новым правилам эвтаназия разрешена любому совершеннолетнему подданному королевства или же человеку, имеющему вид на жительство в Испании. Для того, чтобы медицинская программа была реализована, требуется подтвердить свое желание четыре раза в процессе рассмотрения. Это сделано на случай, если человек захочет отозвать свою просьбу.

Просьбы провести эвтаназию будут рассмотрены медиками и специальным комитетом, который призван следить за надлежащим выполнением закона.

Документ сформирован на основании просьб неизлечимо больных пациентов, которые испытывают в процессе лечения "невыносимые" боли или психологические страдания.

В мире существует не так много стран, поддерживающих практику прекращения жизни своих граждан на добровольной основе. Среди них Швейцария, Португалия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург.