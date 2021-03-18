В России представят вакцину от COVID-19 для животных в конце апреля 2021

В России представят вакцину от коронавируса для животных в конце апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

Россельхознадзор представит вакцину от коронавирусной инфекции для животных в конце апреля. Сейчас открыт предварительный заказ на препарат.

- Вакцина находится на стадии регистрации и появится на рынке в ближайшее время. Уже открыт предзаказ на новый препарат, — сообщает "Ветеринария и жизнь".

Издание уточнило, что предварительная дата презентации вакцины — 20 апреля.

Вакцина "Карнивак-Ков" предназначена для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Автором препарата выступает научное подразделение Россельхознадзора — Федеральный центр охраны здоровья животных.

Ранее о процессе разработки препарата рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он отметил, что необходимость в препарате испытывают прежде всего на фермах. По опыту Дании и Голландии стало понятно, что норки очень восприимчивы к болезни и могут передавать ее человеку.