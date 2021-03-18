«Солнечные дети» должны иметь достойные возможности для самореализации

Фото: липецкаяобласть.рф

21 марта в Липецке отроется фотовыставка «Солнечный мир наших детей». Она приурочена к Международному дню человека с синдромом Дауна.

Центральное место в экспозиции занимают снимки подопечных общественной организации «Солнечный мир». На эмоциональных кадрах отображены потрясающе-позитивные эмоции «солнечных» девочек и мальчиков, которые запечатлены в моменты трогательного общения с собаками.

Однако, не смотря на открытость, добродушие, мягкость и деликатность «солнечных детей» их не всегда адекватно воспринимают окружающие их «нормальные» люди. Родителям детей синдромом Дауна зачастую приходится сталкиваться с грубостью и непониманием.

Фото: липецкаяобласть.рф

Общественная организация «Солнечный мир» помогает сформировать удобную и безопасную атмосферу для этих необычных детей. Липецкие власти оказывают всестороннюю поддержку таким структурам.

«Совместно с благотворительными организациями мы стараемся оказывать всестороннюю поддержку тем, кто в этом нуждается, – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Надеюсь, что число благотворителей в Липецкой области будет расти. А те акции, которые проводятся в регионе, привлекут все больше неравнодушных липчан».