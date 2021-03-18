В Госдуме предложили ужесточить наказание за гей-пропаганду

В Государственной думе призвали ужесточить наказание за гей-пропаганду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участники парламентских слушаний по проблемам демографии в Государственной думе призвали ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных отношений. Об этом говорится в проекте рекомендаций участников слушаний.

- Внести изменения в федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" о запрете на распространение информации, оскорбляющей семейные ценности, материнство, многодетность. Ужесточить ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений, — приводит текст рекомендаций РИА Новости.

Закон о запрете гей-пропаганды среди детей в России был утвержден в 2013 году. За его нарушение частным лицам грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч рублей, юридическим - до миллиона рублей.

В декабре 2019 года житель Дагестана обвинил современные мультфильмы в гей-пропаганде. Он рассказал, что купил для семьи телевизор, так как детям нравилось смотреть "мультики". Но в одном из мультфильмов он увидел принца-гея, у которого, по словам дагестанца, был парень.