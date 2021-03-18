Медведев - о Байдене: Время его не пощадило

Медведев заявил, что время не пощадило Байдена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине

"С нынешнем президентом США Джо Байденом я встречался на разных международных мероприятиях. Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило. Комментировать тут нечего. Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", - цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее глава Белого дома на вопрос журналистов, считает ли он своего президента России "убийцей", ответил, что считает. Он заверил, что Путин ответит за якобы вмешательство президентские выборы США.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не пояснила, что имел ввиду президент США и были ли его слова метафорой или реальной угрозой. Она напомнила, что Байден уже говорил о том, что не собирается сдерживаться в выражениях в процессе контактов с российскими властями.

Сам же Путин пожелал Байдену здоровья. Президент России выразился философски, отметив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало.