Британская газета предупредила о гиперзвуковой ракете Байдена, «способной за 20 минут долететь до Москвы» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты намерены бросить вызов России и Китаю, собираясь протестировать новую гиперзвуковую ракету. Об этом в четверг, 18 марта, пишет британская газета Daily Express.

В материале издания отмечается, что эта ракета в 20 раз быстрее скорости звука и способна «долететь до Москвы за 20 минут, а до Пекина – за 30 минут». Речь идет о ракете AGM-183A, испытания которой состоятся в ближайшие 30 дней.

Оружие уже доставили на авиационную базу «Эдвардс» в Калифорнии и установили на бомбардировщике B-52H «Стратофортресс».

- Воздушное испытательное судно для проведения первого испытательного полета уже готово. В настоящее время самолет проходит процедуру наземных испытаний – заявил глава программы военно-воздушных американских сил по вооружениям, бригадный генерал Хит Коллинс.

Британская газета подчеркивает, что у новой американской «ракеты Байдена» есть и слабые стороны, например, риски стратегических просчетов для страны-оператора. Военный эксперт Павел Подвиг отметил, что пока что не ясно, получится ли эффективно справляться с ними.

Отметим, что Россия в последние годы совершила прорыв в разработке гиперзвукового оружия. Так, пару лет назад во время послания Федеральному собранию российский президент Владимир Путин презентовал «Авангард», «Кинжал», позже появился «Циркон».