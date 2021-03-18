В Москве возбудили уголовное дело из-за создания в СИЗО ячейки АУЕ* Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи в российской столице возбудили уголовное дело из-за организации в криминальными авторитетами в СИЗО №4 ячейки запрещенного движения «Арестантское уголовное единство»*. Об этом в четверг, 18 марта, сообщается на официальном сайте ГУ СК по Москве.

Уголовное дело возбудили по части первой статьи 282.2 Уголовного кодекса России - организация деятельности общественной организации, деятельность которой запрещены в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

- Не позднее апреля минувшего года криминальные авторитеты организовали на территории СИЗО №4 в российской столице ячейку движения «Арестантское уголовное единство»*, запрещенного в России, для пропаганды его деятельности на территории следственного изолятора, - говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливая все обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.

*Запрещенная в России экстремистская организация