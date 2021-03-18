Ученые выяснили, почему вакцина AstraZeneca вызывает тромбы

норвежские ученые выяснили, почему вакцина от AstraZeneca вызывает тромбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа ученых университетской клиники Осло изучила состояние трех врачей, попавших в больницу после вакцинации препаратом от AstraZeneca, и выдвинула свою версию того, почему вакцина вызывает тромбы.

- Эксперты выработали гипотезу, согласно которой вакцина вызвала неожиданную иммунную реакцию у заболевших сотрудников, а это в свою очередь спровоцировало образование тромбов и снижение уровня тромбоцитов, — сообщает издание VG.

По мнению специалистов, это и является основной причиной побочных эффектов после вакцинации AstraZeneca. Ученые сообщили, что выявили у тромбоцитов специфические антитела, вызванные медикаментами.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам мира продолжать использовать вакцину от AstraZeneca. В предварительных результатах оценки безопасности вакцины организация отмечает, что польза от препарата превышает риски ее использования.