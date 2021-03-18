Социолог объяснил, почему не стоит переживать из-за ослабления рубля перед долларом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономисты прогнозируют, что совсем скоро российский рубль начнет сдавать позиции по отношению к доллару. Американская валюта вернется на отметку в 77 рублей за доллар. Как это скажется на экономике страны, рассказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он отметил, что цены в магазинах вряд ли сильно изменятся из-за данного колебания. Сегодня в целом экономику страны можно назвать стабильной и валютные колебания сказываются на бюджетных показателей, но простого обывателя почти не затрагивают.

Тем не менее, в ситуации с рублем есть «одна очень нехорошая составляющая». Ее привносит коронавирус, так как до конца не ясно, будут ли новые локдауны, как восстановится мировая экономика. В связи с этим, сложно делать долгосрочные прогнозы.

Тем не менее, эксперт склоняется к благоприятному течению ситуации.

- Еще одна совершенно непрогнозируемая угроза – это санкционная риторика. Накануне Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы, в связи с этим непонятно, как будет продолжаться нагнетание санкционной агрессии, усилятся ли ограничения, - отметил Остапкович в беседе с «Известиями».

В заключении от отметил, что стоимость доллара в диапазоне 75–77 рублей - это «не такое уж страшное поведение валюты, и она принципиально галопирующим образом на инфляцию, и даже на продуктовую инфляцию, повлиять не может», сообщает RT.