Захарова призвала "ядерную тройку" Запада к ответственности

Мария Захарова призвала западную "ядерную тройку" к ответственности Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западную "ядерную тройку" к ответственности и отказу от угрожающей риторики. Об этом она заявили на фоне информации о планах Великобритании по наращиванию ядерного потенциала.

- Хотелось бы проявления ответственности со стороны западной "ядерной тройки", ее давно пора призвать к отказу от угрожающей риторики, перейти к практическому взаимодействию, в том числе с Россией, по укреплению международной безопасности и укреплению стратегической стабильности, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Во вторник, 16 марта, Великобритания представила новую оборонную стратегию, в которой объявила, что Россия представляет для страны "острую угрозу". Власти королевства намерены увеличить ядерный потенциал своего государства и довести общее количество боеголовок с нынешних 180 до 260. Власти Великобритании оправдывают свое решение тем, что от некоторых стран исходит "техническая угроза".