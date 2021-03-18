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Политика18 марта 2021 17:33

Захарова призвала "ядерную тройку" Запада к ответственности

Представитель российского министерства иностранных дел выступила за укрепление международной безопасности
Антон Беспамятных
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Мария Захарова призвала западную "ядерную тройку" к ответственности

Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западную "ядерную тройку" к ответственности и отказу от угрожающей риторики. Об этом она заявили на фоне информации о планах Великобритании по наращиванию ядерного потенциала.

- Хотелось бы проявления ответственности со стороны западной "ядерной тройки", ее давно пора призвать к отказу от угрожающей риторики, перейти к практическому взаимодействию, в том числе с Россией, по укреплению международной безопасности и укреплению стратегической стабильности, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Во вторник, 16 марта, Великобритания представила новую оборонную стратегию, в которой объявила, что Россия представляет для страны "острую угрозу". Власти королевства намерены увеличить ядерный потенциал своего государства и довести общее количество боеголовок с нынешних 180 до 260. Власти Великобритании оправдывают свое решение тем, что от некоторых стран исходит "техническая угроза".