В Мексике изъяли партию поддельной вакцины «Спутник V» Фото: REUTERS

В Мексике задержали партию поддельной вакцины «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций в четверг, 18 марта, на своем официальном сайте поблагодарил правительство Мексики, а также таможенные органы и вооруженные силы страны за изъятие поддельного препарата и предотвращение провокации, направленной на дискредитацию российской вакцины.

Представители фонда отметили, что попытка поставки поддельной партии вакцины от коронавирусной инфекции – пример возможных провокаций против российского препарата.

- Каждая произведенная партия вакцины «Спутник V» проходит самый строгий контроль, на каждой ампуле есть уникальный QR-код, который позволят РФПИ и партнерам отследить происхождение вакцины, - говорится в заявлении.

В РФПИ отметили, что фонд и российские государственные органы продолжат сотрудничество с правительствами и партнерами по всему миру для совместной идентификации поддельным вакцин и обеспечения безопасности цепочки поставок.

Отмечается также, что транспортировку «Спутника V» осуществляют только авторизованные перевозчики, соблюдающие наиболее высокие стандарты безопасности.