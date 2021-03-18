Захарова - об угрозах Байдена Путину: Чего мы только не слышали от США

Захарова отметила, что беспрецедентность слов Байдена сложно измерить каким-либо инструментом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента США о том, что Россия должна "заплатить" за вмешательство в выборы в США.

"Мы чего только уже не услышали от коллективного Запада или непосредственно от каждой страны, от политического руководства за год, за последние годы, даже за десятилетия", – цитирует Захарову РИА Новости.

Официальный представитель российского МИД отметила, что беспрецедентность слов Байдена сложно измерить каким-либо инструментом.

Ранее президент России Владимир Путин также оценил слова американского коллеги. Он пожелал Байдену здоровья и напомнил, что оценивать других - это все равно, что смотреться в зеркало.

Напомним, президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, считает ли он российского президента "убийцей", ответил, что "считает".

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила, что Байден неоднократно заявлял, что не собирается сдерживаться в выражениях относительно российской власти.