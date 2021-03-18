В Федерации автовладельцев назвали минусы идеи конфисковывать авто у пьяных водителей Фото: "КП" Архив

В Федерации автовладельцев России (ФАР) отреагировали на идею конфисковывать авто у пьяных водителей.

Руководитель ФАР Максим Едрышов высказался против данной практики, так как механизм не совсем понятен, а алгоритм действий не прописан до конца.

Инициатива была направлена в Госдуму Госсобранием Башкирии. Парламентарии предлагают конфисковывать машины у водителей, неоднократно пойманных за рулем в нетрезвом виде. Аналогичная мера может применяться в случае, если пьяный автомобилист совершил ДТП с пострадавшими.

Едрышов отметил, что это уже вторая попытка закрепить в России новое правило. Но авторы инициатив не могут ответить, что делать, если автомобилем управлял не собственник. Например, пьяный водитель взял машину у друга или в прокат. Если же у них не будут забирать машины, то получится неравенство.

- На мой взгляд, увеличивать ответственность уже некуда. Пьянство за рулем не искоренить конфискацией машин. Поможет только методичная и систематическая работа и с социальная рекламой, - отметил Максим Едрышов в беседе с «Известиями».

Согласно статистике, по данным за 2018 год количество «пьяных» ДТП выросло на 1,2%. А в 2019 году по вине пьяных водителей погибло 4,4 тыс. человек.