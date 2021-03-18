Российская компания выпустила два телефона с золотым корпусом весом в килограмм

Российская компания Caviar выпустила два телефона с золотым корпусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская фирма Caviar, специализирующаяся на производстве предметов роскоши, выпустила iPhone 12 Pro и Galaxy S21, корпуса которых выполнены из 24-каратного золота 999,9%.

Стоимость iPhone 12 Pro составила 159 тысяч долларов или 133,5 тысячи евро, а Samsung Galaxy S21 Ultra продается по розничной цене в 169 000 долларов или 141,9 тысячи евро.

Оба гаджета выполнены в форме золотого слитка. На задней панели телефонов изображен логотип фирмы Caviar и надпись "Fine Gold 999.9".

Каждый из телефонов весит около одного килограмма. Пресс-служба компании отмечает, что обе модели получили всего по семь экземпляров.

Ранее та же фирма выпустила кнопочный телефон стоимостью в 179 тысяч рублей. Такая огромная цена объясняется внешней роскошью смартфона. Корпус изготовлен из титана, карбона и сапфирового стекла Gorilla Glass. Украшают телефон элементы из кожи и белого золота.