Пользователи Telegram сообщили о сбое в мессенджере 18 марта 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Telegram из ряда стран сообщили о сбое в мессенджере 18 марта 2021 года.

По данным портала Downdetector, перебои в работе начались после 17.12 мск. По состоянию на 17.27 зарегистрировано 333 отчета.

Программа отказывается работать при включении в России, Украине и Белоруссии, следует из данных на сайте, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (85%) и проблемы с отправкой сообщений (14%).

Telegram - мессенджер, созданный изобретателем и бизнесменом Павлом Дуровым в 2013 году для обмена сообщениями и медиафайлами различных форматов.

На сбои в программе пожаловались и пользователи OZON.

Ранее в работе Telegram уже случался крупный сбой. Проблемы с подключением были зафиксированы во многих странах.