Первые скважины в Азовском море для подачи воды в Крым начнут бурить в апреле 2021 Фото: Ворнакова Мария

Первые скважины в Азовском море для подачи воды в Крым могут начать бурить уже в апреле текущего года, проектные работы уже начали. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом, руководством регионов и правительством по вопросам развития Крыма и Севастополя.

- Мы продолжаем активно изучать возможности подачи со дна Азовского моря. Мы уже провели определенные проектные работы, и в апреле этого года уже выйдем на бурение первых скважин, - отметил он.

В свою очередь генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков сообщил, что на территории Крыма пробурено больше 26 скважин. Сейчас на полуострове работает десять буровых комплексов с задачей до начала курортного сезона пробурить порядка 40 скважин.

Как сообщал сайт kp.ru, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, российские власти намерены до 2024 года увеличить подачу воды в Крым в два раза – до 300 тысяч кубов в сутки.