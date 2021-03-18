Мошенники нашли способ воровать платежные данные от имени Моргенштерна Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Новое видео, обещающие серьезные подарки от рэпера Моргенштерна, появилось на YouTube 14 марта. Поклонников молодого парня сложно чем-то удивить. Деньги у рэпера водятся в изобилии и сорить ими ради развлечения он уже привык.

Ролик начинается с известного творения исполнителя "Клип за 10 лямов", где блогер пляшет на столе в окружении полуголых девиц и приглашает всех в крупный российский банк.

Именно этот скандальный ролик получил вторую жизнь с легкой руки мошенников. Предприимчивые преступники перекроили видео и теперь кумир миллионов не зазывает в банк, а обещает подарки из личного бюджета. Для этого нужно перейти по ссылке и принять участие в розыгрыше.

Подписчики устремились по ссылке, чтобы получить презент от кумира, а это целых 2,2 тысячи долларов.

Закадровый голос разъясняет: для перевода средств необходимо ввести номер карты, фамилию и имя держателя, срок действия, а также собственный адрес электронной почты и номер телефона.

После пользователь переходит на страницу конвертации средств, где предлагается ввести код из SMS от банка.

После всех манипуляций на карту должны поступить средства, но происходит обратная ситуация. Вместо прихода денег, происходит их списание.

Как пояснил «Известиям» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, все дело в SMS -сообщении.

Все запрашиваемые реквизиты могут помочь мошеннику получить доступ к мобильному банку человека. Либо же, это запрос на разовый перевод средств на свой счет, который доверчивый пользователь подтверждает кодом.

Эксперт посоветовал проявлять особую бдительность в финансовых вопросах. Стоит также обратить внимание на пользователя, который разместил ролик.

Конкретно в случае с указанным видео, на первый взгляд кажется, что это официальный ресурс, так как используется изображение рэпера. Но дата создания подсказывает, что автор был зарегистрирован всего за пару дней до размещения ролика. Это тоже должно вызвать вопросы.

В банке "Известиям" подтвердили, что в курсе видео, которое разместили мошенники, но подобная "реклама" не имеет к ним никакого отношения. Представители кредитного учреждения направили YouTube жалобу на неправомерное использование своего бренда.

О реакции самого Моргенштерна пока не известно. Теперь он трудится в банке, специально для него была введена должность директора по работе с молодежью, сообщает Пятый канал.