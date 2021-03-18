Путин предложил Байдену продолжить дискуссии в прямом эфире

Путин: мы с Байденом должны продолжать отношения, чтобы не пикироваться заочно Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин предложил своему американского коллеге Джозефу Байдену продолжить дискуссии, но при условии, что они пройдут почти в прямом эфире.

- Инициатива телефонного разговора в прошлый раз исходила от Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США. Чтобы не пикироваться заочно, мы с Байденом должны продолжать отношения, - отметил российский лидер в четверг, 18 марта, в эфире телеканала "Россия 24".

Глава государства отметил, что на выходных едет в тайгу, так что готов говорить с Байденом либо завтра, либо в понедельник. Владимир Путин намерен дать поручение российскому министерству иностранных дел проработать вопрос о разговоре с президентом США в ближайшие дни.

По мнению российского лидера, Россия и Соединенные Штаты должны сохранить отношения.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ответ на вчерашнее заявление президента США Джозефа Байдена российский президент Владимир Путин сказал: «Кто обзывается, сам так называется», и пожелал американского лидеру здоровья. Президент России подчеркнул также, что США придется считаться с Россией, поскольку РФ продолжит и дальше отстаивать свои интересы.

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