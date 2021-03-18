Европейский лекарственный регулятор заявил о безопасносности вакцины AstraZeneca.
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Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора ЕМА заявил, что вакцина AstraZeneca эффективна и безопасна против коронавируса.
"Комитет пришел к четкому научному выводу, что это безопасная и эффективная вакцина, защищает людей от COVID-19", - сообщила на пресс-конференции в Амстердаме исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.
Специалисты провели проверку данных по возможным тромбоэмболическим осложнениям у вакцинированных препаратом и не выявили опасности.
При этом глава ЕМА добавила, что тщательное изучение действия препарата и возможные последствия будут продолжены.
Напомним, что ранее пять стран временно приостановили реализацию препарата от коронавируса компании AstraZeneca после нескольких случаев летального исхода в Дании и выявленных у молодых медиков тромбоза в Норвегии.
При этом AstraZeneca заявили, что их препарат не должен вызывать тромбоза и безопасен для использования. Также в ЕС рекомендовали продолжить вакцинацию.