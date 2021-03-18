Псаки: Байден не жалеет о своих словах про Путина

Байден не жалеет о своих словах про Путина, заявила Псаки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос журналистов о том, жалеет ли президент США о сказанных ранее словах про Путина.

- Нет, он ответил прямо на прямой вопрос, - сказала Псаки.

Напомним, ранее президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что считает российского лидера "убийцей "и не собирается подбирать выражения в отношении российской власти.

В свою очередь Путин пожелал Байдену здоровья и напомнил, что высказывать мнение о других - это все равно, что смотреться в зеркало.